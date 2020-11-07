Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Капелло посчитал, что уровень российских игроков недостаточно высок, чтобы конкурировать с иностранцами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Проблема в том, что все российские футболисты играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них», — заявил тренер.

6 ноября главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о причинах неудач российских клубов в еврокубках. По его мнению, более интенсивная игра в Российской премьер-лиге поможет командам побеждать на международных турнирах.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. Петербургский «Зенит» набрал одно очко в Лиге чемпионов и располагается на последнем месте в группе F. У московского «Локомотива» — два очка, у «Краснодара» — одно в этом же турнире. ЦСКА набрал два балла в Лиге Европы.

Капелло был тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет завоевала путевку на чемпионат мира, однако на мундиале не смогла преодолеть барьер группового турнира.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



