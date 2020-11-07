Валуев предложил наказать российские клубы рублем за провал в еврокубках

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал провал российских футбольных клубов в еврокубках. Его слова приводит Sport24.

Валуев предложил наказать российские клубы рублем за «никакие» результаты. «Во все времена было так: если ты проигрываешь — это напрямую сказывается на твоем кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же», — посчитал он, добавив, что речь идет о государственных деньгах, попадающих в частные клубы.

6 ноября главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причину провала российских клубов в еврокубках. По его мнению, более интенсивная игра в чемпионате России поможет командам побеждать на международной арене.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. Петербургский «Зенит» набрал одно очко в Лиге чемпионов и располагается на последнем месте в группе F. У московского «Локомотива» — два очка, у «Краснодара» — одно в этом же турнире. ЦСКА набрал два балла в Лиге Европы.