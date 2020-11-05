Валуев отреагировал на предложение присвоить звание Героя России Нурмагомедову

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение присвоить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Валуев обратил внимание на то, что эта награда дается за другие заслуги, а Нурмагомедов скорее бы мог стать Героем Труда. «Когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Но речь все-таки не о Герое России», — посчитал он.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он назвал спортсмена достойным примером для подражания подрастающего поколения.

После этого трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала данную инициативу. С ней согласились боец ММА Александр Шлеменко и бывший российский боксер Константин Цзю.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий, победив в 29 поединках из 29.



