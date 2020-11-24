Российский хоккейный тренер напал на судью во время матча

Российский хоккейный тренер Геннадий Курдин напал на судью во время товарищеского матча между омским «Авангардом» и «Молнией». Об этом сообщает Sport24.

Арбитр встречи Никита Огнев рассказал, что Кудрину не понравились действия судейской бригады, из-за чего он начал оскорблять арбитров и кинул в спину одного из них клюшку. 61-летнего тренера удалили, однако он отказался покидать лавочку. Тогда судьи остановили игру и отправили команды в раздевалку.

Когда команды уходили в раздевалку, началась потасовка. «Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей. Была борьба. Он повалил судью, а его ассистент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь товарищу. Потом Курдин пришел к нам в раздевалку, замахивался клюшкой, оскорблял», — заявил Огнев.

Сам Кудрин отрицает факт случившегося. Он заявил, что не помнит обстоятельства проведения этого матча.

Кудрин — заслуженный тренер России. Его воспитанниками являются обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и олимпийский чемпион Никита Гусев, представляющий клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс».

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