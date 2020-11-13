Избитый Широковым судья рассказал о полученной контузии

Футбольный судья Никита Данченков, избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, рассказал о полученных травмах. Его слова приводит «Советский спорт».

По словам Данченкова, у него сохраняются головные боли и бессонница. «Точно не помню, какой именно диагноз поставлен, но он связан с глазным яблоком. У меня долго была контузия глазного яблока и что-то еще», — заявил арбитр.

Данченков добавил, что пропил курс медикаментов, которые ему назначил невролог. Он подчеркнул, что позже пройдет еще одно обследование.

12 ноября сообщалось, что Данченков обратился к генпрокурору Игорю Краснову. Он недоволен тем, что не получил от московской прокуратуры реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Тогда адвокаты Данченкова потребовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на покушение на убийство.

5 ноября стало известно, что Широков предстанет перед судом за избиение арбитра. Бывший футболист признал вину в случившемся. Футболисту грозит до двух лет лишения свободы.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, Широков стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 вместе со сборной России.