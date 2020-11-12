Избитый Широковым судья обратился к генпрокурору России

Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, обратился к генпрокурору Игорю Краснову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, потерпевший недоволен тем, что не получил от московской прокуратуры реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Тогда адвокаты Данченкова потребовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на покушение на убийство.

5 ноября стало известно, что Широков предстанет перед судом за избиение арбитра. Спортсмен признал вину в случившемся. Футболисту грозит до двух лет лишения свободы.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, Широков стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 вместе со сборной России.