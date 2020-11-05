Роман Широков предстанет перед судом за избиение арбитра

Бывший футболист сборной России Роман Широков предстанет перед судом за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего экс-спортсмена. Уголовное дело направлено в суд. Широкову грозит до двух лет лишения свободы.

Широков напал на судью 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008. После завершения карьеры Широков стал работать экспертом на телеканале «Матч ТВ», но в связи с инцидентом был отстранен от эфиров.