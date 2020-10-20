Широков объяснил избиение судьи

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков дал показания в связи с нападением на судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

39-летний Широков объяснил свой поступок тем, что пытался опротестовать решение арбитра. По словам экс-игрока национальной команды, он хотел ударить судью ладонью в область лица «не ради причинения боли». Спортсмен подчеркивает, что в тот момент испытывал к потерпевшему «неприязненные чувства».

В связи с нападением Широкова на Данченкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В ходе следствия вред здоровью потерпевшего был оценен как легкий. Защита судьи намеревалась добиться переквалификации дела. В таком случае Широкову бы грозило до десяти лет лишения свободы за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Нападение на арбитра произошло во время матча любительских команд 10 августа. Широков нанес потерпевшему несколько ударов.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.