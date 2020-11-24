«Манчестер Сити» предложит Месси десятилетний контракт

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» предложит нападающему Лионелю Месси десятилетний контракт. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, «горожане» разработали план для футболиста, согласно которому он сначала будет выступать за «Манчестер Сити», а затем за один из клубов, входящих в City Football Group. К ним относятся американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и еще семь клубов.

Кроме того, Месси сможет стать послом клуба после завершения карьеры. Руководство команды посчитало, что подписание аргентинца позволит повысить доходы от рекламных контрактов, а также помочь с покупкой других игроков.

3 ноября сообщалось, что «горожане» свяжутся с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми и он сможет начать переговоры.

Этим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонцев с 2003 года. В составе сине-гранатовых он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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