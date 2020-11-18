Раскрыты детали возможного перехода Месси в «Манчестер Сити»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком английского «Манчестер Сити» уже в текущем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

Раскрывая детали относительно времени возможного перехода футболиста, в английском клубе рассказали, что трансфер может произойти в январе 2021 года. При этом сумма контракта, который будет предложен Месси, по-прежнему остается неизвестной.

3 ноября сообщалось, что «горожане» свяжутся с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми, и он сможет начать переговоры.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».