«Манчестер Сити» сохранил желание заполучить Месси

Английский «Манчестер Сити» сохранил желание заполучить в свои ряды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.

Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада подтвердил, что в клубе готовы воспользоваться ситуацией, когда Месси сможет покинуть сине-гранатовых. Контракт форварда истекает летом 2021 года.

Месси предпринял попытку досрочно разорвать контракт с каталонцами и покинуть клуб минувшим летом. Нападающий вступил в конфликт с руководством сине-гранатовых и собирался перейти в «Манчестер Сити». Однако, клуб сумел договориться с агентом Месси и самим игроком. Аргентинца убедили отработать действующий контракт с «Барселоной».

«Барселона» неудачно провела минувший сезон, впервые с 2014 года оставшись без трофеев. Месси решил покинуть клуб после провала команды в Лиге чемпионов: сине-гранатовые уступили «Баварии» в четвертьфинале турнира с разгромным счетом 2:8.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Аргентинец десять раз становился чемпионом Испании вместе с каталонцами. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.