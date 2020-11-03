«Манчестер Сити» предложит Месси контракт

Руководство английского «Манчестер Сити» предложит нападающему каталонской «Барселоны» Лионелю Месси контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Горожане» сделают аргентинцу предложение в январе 2021 года. К тому моменту у Месси останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми, так что он сможет начать переговоры. Детали контракта не разглашаются.

10 октября сообщалось, что «Сити» сохранил желание подписать Месси. Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада подтвердил, что в клубе готовы воспользоваться ситуацией, когда аргентинец сможет покинуть «Барселону».

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

В текущем сезоне Месси провел за каталонцев шесть матчей и забил один мяч. В турнирной таблице Ла Лиги команда Рональда Кумана занимает 12-е место. Лидирует «Реал Сосьедад».

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».