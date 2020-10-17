Суарес забил и обогнал Месси

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании против «Сельты». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

33-летний уругваец открыл счет в матче уже на шестой минуте. Янник Караско удвоил преимущество мадридцев в конце игры.

Суарес забил 150-й гол в Примере. Он достиг этой отметки, проведя в турнире 195 матчей. Тем самым уругваец стал вторым по данному показателю после бывшего форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду и обогнал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

24 сентября Суарес покинул «Барселону» и присоединился к «Атлетико» на правах свободного агента. Уже через три дня форвард провел первый матч за мадридцев, отметившись дублем и результативной передачей.

Суарес выступает в Испании с 2014 года. Он перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля».