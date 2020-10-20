Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман признал, что нападающий Лионель Месси пока не набрал оптимальную физическую форму. Его слова приводит Daily Mail.

«В данный момент его игра могла бы быть лучше», — заявил специалист. Куман добавил, что вопросов к самоотдаче футболиста у него нет, а сам игрок счастлив быть частью команды.

10 октября сообщалось, что английский «Манчестер Сити» сохранил желание подписать Месси. Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада подтвердил, что в клубе готовы воспользоваться ситуацией, когда аргентинец сможет покинуть сине-гранатовых.

Месси минувшим летом пытался досрочно разорвать контракт с каталонцами и уйти из клуба. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде. Однако в итоге аргентинца убедили остаться в «Барселоне» и отработать действующий контракт.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги форвард провел четыре матча и забил один мяч. Следующий матч «Барселона» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».