У Месси появился шанс досрочно покинуть «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил шанс досрочно покинуть команду. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство сине-гранатовых из-за финансовых проблем ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Если это произойдет, то по местному законодательству Месси и другие игроки получат возможность в январе расторгнуть контракты в одностороннем порядке без штрафных санкций.

4 сентября аргентинский форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту, который истекает летом следующего года, принял решение остаться в команде. Покинуть каталонцев Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.

Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».