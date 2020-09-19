Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Его слова приводит Marca.

«Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил все довольно хорошо, я думаю, мне нечего добавить. Он футболист "Барселоны" — клуба, который я люблю», — заявил Гвардиола.

16 сентября новый тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал попытку нападающего уйти из клуба. Куман заявил, что ситуация его почти не коснулась, подчеркнув, что в основном конфликт был между Месси и руководством клуба.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. Основным претендентом на Месси считался «Манчестер Сити».

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».