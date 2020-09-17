Стало известно о продолжении конфликта Месси с руководством «Барселоны»

Конфликт между нападающим Лионелем Месси и президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу продолжается. Об этом стало известно газете Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист и функционер так и не наладили диалог. Отмечается, что Месси и Бартомеу до сих пор не разговаривали — ни лично, ни по телефону.

16 сентября новый тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал попытку нападающего уйти из клуба. Куман заявил, что ситуация его почти не коснулась, подчеркнув, что в основном конфликт был между Месси и руководством клуба.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».