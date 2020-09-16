Новый тренер «Барселоны» впервые прокомментировал попытку Месси уйти из клуба

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман впервые прокомментировал попытку нападающего Лионеля Месси уйти из клуба. Его слова приводит FOX Sports.

Куман заявил, что ситуация его почти не коснулась, подчеркнув, что в основном конфликт был между Месси и руководством клуба. «С тех пор я разговаривал с Лео, и мы продолжаем работать», — отметил тренер.

8 сентября стали известны планы Кумана на Месси. Он рассчитывает на то, что футболист сконцентрируется на атаке и не будет опускаться в полузащиту для получения мяча.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».