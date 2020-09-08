Описаны планы нового тренера «Барселоны» на Месси

Стали известны планы нового тренера «Барселоны» Рональда Кумана на нападающего Лионеля Месси. Их описывает Mundo Deportivo.

По информации издания, тренер хочет, чтобы аргентинец располагался на позиции ложного правого вингера. Куман рассчитывает на то, что футболист сконцентрируется на атаке, не будет опускаться в полузащиту для получения мяча, а станет ждать передач от партнеров. Кроме того, специалист собирается освободить форварда от большей части оборонительной работы.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. До этого футболист встречался с Куманом и остался недоволен его планом развития клуба.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».