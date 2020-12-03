«Зенит» был разгромлен «Брюгге» и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков

Петербургский «Зенит» был разгромлен бельгийским «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Брюгге и завершилась со счетом 0:3. Счет на 33-й минуте открыл полузащитник бельгийского клуба Шарль де Кетеларе. На 58-й минуте преимущество команды увеличили хавбек Ханс Ванакен, реализовав пенальти. На 73-й минуте еще один гол в ворота петербуржцев забил полузащитник Ноа Ланг.

Сине-бело-голубые занимают последнее место в группе F, набрав одно очко. Они лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков. Лидирует в квартете дортмундская «Боруссия» (10), второе место у «Лацио» (9), третье — у «Брюгге» (7).

2 декабря одержал победу над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. Краснодарцы прервали 17-матчевую серию без побед российских клубов в еврокубках и обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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