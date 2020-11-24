«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел 25 ноября в Риме и завершился победой хозяев — 3:1. Счет открыл нападающий итальянского клуба Чиро Иммобиле (3-я минута), еще один мяч он забил с пенальти (55-я). Также за «Лацио» отличился Марко Пароло (22-я). Единственный гол «Зенита» на счету Артема Дзюбы (25-я).

В группе F «Зенит» идет четвертым с одним очком. Лидирует дортмундская «Боруссия» (9), второе место у «Лацио» (8), третье — у «Брюгге» (4). Команда Сергея Семака лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

24 ноября «Краснодар» проиграл испанской «Севилье», пропустив решающий мяч на последней минуте встречи (1:2). «Севилью» забитыми мячами отличились Иван Ракитич (4-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (95-я). За «быков» забил Вандерсон (56-я).