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Стало известно о планах ЦСКА уволить главного тренера

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Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко
Фото: РИА Новости

Руководство московского ЦСКА готово расстаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Об этом сообщает Sport24.

Изданию стало известно о планах клуба уволить специалиста. Ожидается, что 43-летний Гончаренко покинет свой пост после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

ЦСКА неудачно сыграл в еврокубках. Под руководством Гончаренко армейцы не сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы, заняв четвертое, последнее место в своей группе.

В российском чемпионате ЦСКА не побеждал с 8 ноября. Тогда красно-синие переиграли «Ростов».

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его началом клуб дважды становился серебряным призером РПЛ. В 2018-м армейцы выиграли Суперкубок России. Белорусский специалист известен по работе в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».

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