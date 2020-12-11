ЦСКА завершил выступления в еврокубках поражением

Московский ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хорватии. Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. Во втором тайме стороны обменялись забитыми мячами. На гол Лирима Кастрати армейцы ответили мячом в исполнении Кристияна Бистровича.

Таким образом, ЦСКА завершил выступления в еврокубках в нынешнем сезоне поражением. Команда Виктора Гончаренко не одержала ни одной победы в рамках группового этапа Лиги Европы.

Ни одна из отечественных команд не обеспечила себе участия в весенней части еврокубков. «Зенит» и «Краснодар» вылетели из Лиги чемпионов.