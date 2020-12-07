Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев нашел способ улучшить результаты российских клубов в еврокубках. Его слова приводит РИА Новости.

Газзаев посчитал, что тренеры должны сильнее мотивировать игроков. «Это же выставочные матчи, каждый может обеспечить будущее за счет этих игр. Не должно быть комплекса, который сдерживает ваши возможности. Тренеры должны особо готовиться к этим матчам», — заявил он. Депутат добавил, что российский футбол готов к масштабным реформам, которые позволят накладывать большую ответственность на тренеров и игроков.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. До победы «Краснодара» над французским «Ренном» 2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА остались без плей-офф еврокубков. «Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив», занимающий последнее место в своей группе ЛЧ, также сохраняет шанс на попадание в Лигу Европы.

Наибольших успехов в качестве тренера Газзаев добился с ЦСКА, который под его руководством выиграл три чемпионата России и Кубок УЕФА сезона-2004/05. В 2002-2003 году специалист тренировал сборную России.