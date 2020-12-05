Украинский футболист назвал причины превосходства местных клубов над российскими

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, в данный момент работающий тренером московского «Динамо», назвал причины превосходства украинских клубов над российскими. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Воронин обратил внимание на то, что украинские клубы успешнее выступают в еврокубках, вспомнив о победе «Шахтера» в Лиге Европы, а также участии киевского «Динамо» в четвертьфинале Лиги чемпионов и выходе «Днепра» в финал Лиги Европы. По его мнению, залог успеха местных клубов в талантливой молодежи и бразильской обойме игроков.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. До победы «Краснодара» над французским «Ренном» 2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА остались без плей-офф еврокубков. «Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» занимает последнее место в своей группе ЛЧ и борется за попадание в Лигу Европы.

Украинские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, сохраняют шансы на выход в плей-офф еврокубков: «Шахтер» занимает второе место в группе B, дважды обыграв мадридский «Реал», киевское «Динамо» располагается на третьем месте в группе G.