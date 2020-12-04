Кафельников нецензурно высказался о футболе в России и предпочел ему украинский

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в Twitter нецензурно высказался о футболе в России и предпочел ему украинский.

«Все-таки дух Валерия Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами "Газпрома" для убогого "Зенита" ничего сделать не можем. Футболу в России настал ******** швайн», — написал спортсмен.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. 3 декабря московский ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 и остался без плей-офф Лиги Европы. В этот же день украинская «Заря» обыграла на своем поле английский «Лестер».

Серия отечественных команд без побед в Лиге Европы и Лиге чемпионов длилась 17 матчей, пока 2 декабря «Краснодар» не обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура ЛЧ. Команда обеспечила себе выход в плей-офф ЛЕ. Петербургский «Зенит» остался без евровесны, «Локомотив» занимает последнее место в группе и имеет возможность выйти в плей-офф Лиги Европы. Украинские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, сохраняют шансы на выход в плей-офф еврокубков: «Шахтер» занимает второе место в группе B, дважды обыграв мадридский «Реал», киевское «Динамо» занимает третье место в группе G.

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