Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА

Хорватский специалист, бывший игрок «Баварии» Ивица Олич стал новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

Сроки действия контракта пока не разглашаются. К работе 41-летний тренер приступит уже 23 марта и проведет свою первую тренировку. Олич сменил на посту главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко, с которым команда расторгла контракт днем ранее.

Олич защищал цвета армейского клуба с 2004-го по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005. Вместе с «Баварией» хорват выигрывал чемпионат и Кубок Германии.

После 23 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 40 очков. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 48 очков.