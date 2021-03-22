ЦСКА остался без главного тренера

Белорусский специалист Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному желанию. Гончаренко назвал работу в клубе лучшей в своей карьере и заявил, что этот период навсегда останется в его сердце. «У нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Я жил армейским клубом», — добавил тренер.

20 марта «Чемпионат.com» сообщил, что новым тренером клуба станет бывший игрок ЦСКА Ивица Олич. О подписании контракта должно быть объявлено в скором времени.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством тренера команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2017/18 армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.