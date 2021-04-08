Футболисты «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА после поражения в Кубке России

Между футболистами тульского Арсенала и представителями тренерского штаба столичного ЦСКА возник конфликт после матча четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел в подтрибунном помещении стадиона в Туле. Гиа Григалава и Гурам Аджоев бросились к тренерам армейцев. Футболисты угрожали «проломить головы» своим соперникам. Конфликт удалось урегулировать.

ЦСКА вышли победителями из противостояния с тульским клубом. Армейцы одержали победу со счетом 2:1. Первыми в матче усилиями Евгения Луценко отличились хозяева. На это ЦСКА ответил голами Вадима Карпова и Марио Фернандеса. С 55-й минуты туляки играли в меньшинстве. Получив второе предупреждение поле покинул Луценко.

В другом матче четвертьфинала Кубка России встречались «Динамо» и «Крылья Советов». Матч завершился победой самарского клуба со счетом 2:0.