Стали известны первые полуфиналисты Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Бетсити Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала турнира «Локомотив» одержал выездную победу над «Сочи» со счетом 3:1. В составе железнодорожников дублем отметился нападающий Федор Смолов, также забил мяч полузащитник Франсуа Камано. Единственный гол сочинцев на счету хавбека Артура Юсупова.

В другом четвертьфинале «Ахмат» дома обыграл «Уфу». Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу команде принес гол полузащитника Евгения Харина.

8 апреля состоятся еще два матча 1/4 финала Кубка страны. Тульский «Арсенал» примет московский ЦСКА в 19:30 по московскому времени, а самарские «Крылья Советов» сыграют со столичным «Динамо» в 17:30.