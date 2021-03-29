Футболист ЦСКА заинтересовал «Аталанту»

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заинтересовал итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает Sport24.

22-летний хавбек вошел в шорт-лист итальянского клуба. Отмечается, что «Аталанта» рассчитывает усилить левый фланг в летнее трансферное окно.

Зайнутдинов — игрок сборной Казахстана. На его счету 29 матчей на клубном уровне в текущем сезоне, в которых он трижды отдал голевой пас и один раз отметился забитым мячом.

В составе «Аталанты» выступает экс-игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Миранчук. Хавбек сборной России ранее выступал за московский «Локомотив».

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. После 28 матчей в активе команды 55 очков. Отрыв от лидера турнира «Интера» составляет 10 очков.