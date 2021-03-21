Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» впервые за 11 матчей

«Аталанта» на выезде обыграла «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Руслан Малиновский и Дуван Сапата. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Хавбек не играл с первых минут на протяжении последних 11 матчей команды из Бергамо.

Победа позволила «Аталанте» набрать 55 очков, команда занимает четвертое место в чемпионате. «Верона» имеет в активе 38 очков и находится на девятой позиции.

Миранчук в нынешнем сезоне провел 18 матчей в серии А. Россиянин отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу.

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