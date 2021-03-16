«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник,16 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Карим Бензема и Серхио Рамос, реализовавший пенальти, и Марко Асенсио. У «Аталанты» отличился Луис Муриэль. В составе гостей на поле в концовке встречи появился Алексей Миранчук.

Первый матч прошел 24 февраля в Италии. Победу со счетом 1:0 одержали испанцы. Забитым мячом отметился Ферлан Менди.

«Реал» узнает соперника по четвертьфиналу после жеребьевки. Мероприятие пройдет в пятницу, 19 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.