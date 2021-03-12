Стало известно о переговорах агента Роналду с «Реалом»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Chiringuito в Twitter.

Как стало известно источнику, агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры со сливочными и обсудил потенциальное возвращение Роналду в «королевский клуб». Детали предполагаемого трансфера не уточняются.

11 марта сообщалось, что «Ювентус» захотел избавиться от Роналду по окончании сезона из-за высокой зарплаты игрока. При этом контракт с ним рассчитан до июля 2022 года.

Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро, что стало рекордом для итальянской лиги. С «Ювентусом» он по два раза выиграл чемпионат страны и национальный Суперкубок.

Со сливочными, за которых форвард выступал с 2009 года, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по два раза — в чемпионате Испании и национальном Кубке. Кроме того, Роналду трижды помог команде выиграть Клубный чемпионат мира.