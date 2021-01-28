Празднование дня рождения невесты обернулось для Роналду расследованием

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес нарушили карантинные меры, празднуя 27-й день рождения девушки. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Роналду и Родригес отправились на горнолыжный курорт в Италии, ради которого пересекли границу между регионами Пьемонт в Валле-д’Аоста. Оба региона находятся в оранжевой зоне с риском заразиться коронавирусом от среднего до высокого. Отмечается, что пара жила в отеле, который официально закрыт.

Празднование обернулась для португальца расследованием: полиция выясняет обстоятельства случившегося. Поводом для проверки стали видео пары, попавшие в соцсети. Футболисту грозит штраф.

Роналду переболел коронавирусом в октябре прошлого года. До этого он несколько раз нарушал условия самоизоляции. В октябре футболист покинул расположение туринцев и не соблюдал карантин вместе с одноклубниками, а в апреле вышел на уличную тренировку вопреки карантину, введенному из-за пандемии в Португалии.

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