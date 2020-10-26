Роналду обвинили в нарушении карантина после заражения коронавирусом

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду нарушил карантин после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.

По словам министра, расследование показало, что Роналду не выполнял медицинский протокол. Власти считают, что решение футболиста покинуть расположение команды и не соблюдать карантин вместе с одноклубниками противоречило правилами.

Ранее Роналду в своем Instagram показал, как кардинально сменил имидж после заражения коронавирусом. Футболист выложил фотографию и видео с новой прической — он обрился почти налысо.

13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. Он покинул расположение сборной Португалии и сейчас находится на самоизоляции в Турине.

За четыре дня до этого сообщалось, что Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев. «Ювентус» пошел на такие меры из-за обнаружения коронавируса у двоих сотрудников команды.