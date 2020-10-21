Роналду сменил имидж после заражения коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram показал, как кардинально сменил имидж после заражения коронавирусом.

Роналду выложил фотографию и видео с новой прической — он обрился почти налысо. «Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями», — написал Роналду под публикацией.

13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. Он покинул расположение сборной Португалии и сейчас находится на самоизоляции в Турине.

За четыре дня до этого сообщалось, что Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев. «Ювентус» пошел на такие меры из-за обнаружения коронавируса у двоих сотрудников команды.

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