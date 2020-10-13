Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

Игрок сдал положительный тест в расположении сборной Португалии. Сейчас он изолирован от команды и не сможет принять участия в ближайшем матче Лиги Наций против Швеции. Сообщается, что у Роналду нет симптомов заболевания.

Тесты остальных игроков сборной Португалии дали отрицательный результат. Игра против Швеции пройдет в среду, 14 октября.

9 октября сообщалось, что Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев. «Ювентус» пошел на такие меры из-за обнаружения коронавируса у двоих сотрудников команды.