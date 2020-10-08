Дом Криштиану Роналду обокрали

Дом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на португальском острове Мадейра ограбил неизвестный. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел утром в среду, 7 октября. Среди украденных вещей оказалась футболка туринской команды с автографом игрока. Что еще пропало из дома, не уточняется. Местная полиция начала расследование, правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых хорошо видно преступника. По данному делу пока никто не арестован.

Роналду в нынешнем сезоне провел два матча в итальянской серии А. 35-летний португалец забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

В конце мая неизвестные обокрали алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), похитив наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции Мареза.