Нурмагомедов попал в список самых продаваемых спортсменов мира

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в список самых продаваемых спортсменов по итогам 2020 года. Об этом сообщает SportsPro со ссылкой на компанию Nielsen, занимающуюся маркетинговыми исследованиями.

Каждому претенденту начислялись баллы по пяти критериям: «влиятельность», «достижения», «актуальность», «резонанс» и «доход». Первое место со 115 баллами занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, на втором месте оказался нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (113). Первую тройку замкнул игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (110).

Всего в рейтинг попали 50 спортсменов, Нурмагомедов оказался единственным россиянином. Действующий чемпион UFC в легком весе набрал 106 баллов и расположился на седьмой строчке.

14 сентября был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его возглавил Месси, заработавший за год 126 миллионов долларов.