Роналду отказался соблюдать карантин

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками и покинул расположение команды в минувшие выходные. Об этом сообщает Football Italia.

Руководство «бьянконери» приняло решение поместить футболистов в «пузырь» в клубном отеле после выявления коронавируса у двух сотрудников «Ювентуса». 35-летний Роналду отказался оставаться вместе с остальными игроками: форвард опасался, что не сможет прибыть в расположение национальной команды, которой предстояло провести товарищеский матч с Испанией.

Вслед за португальцем отель Ювентуса покинули и другие футболисты, вызванные в свои сборные. В частности, речь идет о португальце Данило, аргентинце Паоло Дибале, колумбийце Хуан Куадрадо.

Товарищеский матч между Испанией и Португалией прошел 7 октября и завершился нулевой ничьей. Роналду провел на поле 73 минуты.