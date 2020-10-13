Заразившийся Роналду обвалил акции «Ювентуса»

Котировки акций итальянского футбольного клуба «Ювентус» обвалились на фоне сообщений о заражении коронавирусом атакующего полузащитника Криштиану Роналду, свидетельствуют данные биржи Borsa Italiana.

На момент публикации акции «Ювентуса» торгуются по цене 0,75 евро за штуку. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 3 процента. В течение дня оно достигало 4,5 процента.

13 октября стало известно, что тест Криштиану Роналду на коронавирус, который он сдал в расположении сборной Португалии, дал положительный результат. Сейчас футболист находится в изоляции и не сможет принять участие в ближайшем матче Лиги Наций против Швеции.

Ради игры за национальную команду Роналду отказался соблюдать карантин на базе «Ювентуса». Остальные игроки остались в клубном отеле из-за выявления коронавируса у двоих сотрудников клуба.