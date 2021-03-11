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«Ювентус» захотел избавиться от Роналду

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: Massimo Pinca / Reuters

Туринский «Ювентус» захотел избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Клуб рассматривает возможность продажи форварда по окончании сезона, хотя контракт с ним рассчитан до июля 2022 года. Причиной стала высокая зарплата Роналду — 31 миллион евро в год.

В феврале сообщалось, что португалец первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков в социальных сетях. В Instagram у него 269 миллионов фолловеров, в Twitter — 91,5 миллиона, в Facebook — 124 миллиона.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро, что стало рекордом для итальянской лиги. С туринской командой он по два раза выиграл чемпионат страны и национальный Суперкубок.

В текущем розыгрыше Серии А «Ювентус» идет третьим с 52 очками, лидирует миланский «Интер» (62).

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