Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2003 году мог перейти в «Барселону». О сорвавшемся трансфере Marca рассказал бывший президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

Функционер вспомнил, как в 2003 году клуб готовился купить бразильца Роналдиньо и мексиканца Рафаэля Маркеса, а агенты последнего предложили им услуги молодого португальца. Посредник рассказал, что Роналду за 19 миллионов евро покупает «Манчестер Юнайтед», но «Спортинг» готов отдать его «Барселоне» за 17 миллионов.

Лапорта заявил, что на тот момент они посчитали такое вложение нецелесообразным, так как искали атакующего футболиста в центральную зону, а не на фланг. Бывший президент «Барселоны» отметил, что не жалеет о том решении.

В итоге Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Лигу чемпионов и три чемпионата Англии, а через шесть лет стал игроком мадридского «Реала». С 2018-го португалец выступает за «Ювентус». В активе форварда пять «Золотых мячей».