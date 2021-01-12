Футболист «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века

Форвард Краснодара и сборной Швеции Маркус Берг попал в список лучших бомбардиров XXI века. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Условием для попадания в рейтинг было наличие как минимум 200 забитых мячей на профессиональном уровне с 2001 по 2020 год. Швед достиг минимальной отметки и занял 57-е место.

На первом месте с 462 голами оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вторую позицию занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец забил 451 мяч.

Берг выступает за «Краснодар» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 15 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две голевые передачи.