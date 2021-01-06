Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива в честь дня рождения

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB — Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев станцевал на пляже с бутылкой пива в честь дня рождения. Ролик выложил в Twitter журналист Srefano Conforti.

В среду, 6 января, футболисту исполнилось 22 года. Игрок изначально выложил ролик в своем аккаунте в Instagram, но затем удалил его.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 матчей, в которых забил два мяча. Оба — с пенальти.