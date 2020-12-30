РПЛ представила лучшие голы пяткой за десять лет

Российская премьер-лига (РПЛ) представила подборку из лучших голов пяткой за минувшие десять лет. Ролик представлен в Twitter-аккаунте организации.

РПЛ продемонстрировала голы-кандидаты на звание лучшего в уходящем десятилетии. В ролике можно увидеть мячи пяткой в исполнении Павла Мамаева, Михаила Костюкова, Сергея Давыдова, Адесойе Ойеволе и Луки Джорджевича.

В канун Нового года мы вместе с вами продолжаем выбирать лучший гол десятилетия в Премьер-Лиге 👌



⚽ В этой подборке – голы пяткой. В числе претендентов: Сергей Давыдов, Павел Мамаев, Михаил Костюков, Лука Джорджевич, Адесойе Ойеволе.#ГолДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/6T1e02abnd — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 30, 2020

18 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) назвала обладателя премии Пушкаша, вручаемой автору лучшего гола года. Лауреатом приза стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший мяч после сольного прохода со своей половины поля в игре против «Бернли», которая состоялась в декабре 2019-го.

В борьбе за награду корейский нападающий обошел уругвайцев Луиса Суареса и Джорджиана де Арраскаэту.