ФИФА выбрала лучший гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила гол полузащитника венгерского «Ференцвароша» Даниэля Жори лучшим в 2019 году. Видео появилось на YouTube-канале организации.

Хавбек забил мяч ударом через себя во встрече против «Дебрецена» 16 февраля 2019 года. На награду также претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Хуан Кинтеро из «Ривер Плейт».

Церемония вручения ФИФА проходит в Милане в здании театра «Ла Скала».

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