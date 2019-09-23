Месси выбрали лучшим футболистом года

Нападающий Лионель Месии стал лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

В борьбе за награду аргентинец обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Церемония награждения проходит в Милане в театре «Ла Скала».

Ранее ФИФА назвала полузащитника венгерского «Ференцвароша» Даниэля Жори автором лучшего гола 2019 года. Лучшим тренером был объявлен Юрген Клопп, выигравший вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании. Каталонцы также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили английскому «Ливерпулю». Сине-гранатовые победили в первой встрече со счетом 3:0, а затем на своем поле были разгромлены — 0:4.

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