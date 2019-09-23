Назван тренер года по версии ФИФА

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации.

Немецкий специалист в голосовании обошел коллег из Английской премьер-лиги (АПЛ) — главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Поччетино и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. В АПЛ мерсисайдцы финишировали вторыми вслед за «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» победил во всех шести встречах первенства страны и занимает первое место в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — «Сити» — на пять очков. Контракт 52- летнего немецкого специалиста с красными действителен до лета 2022 года.

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